LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | bronzo per il quartetto maschile In corso gli ottavi dello sprint maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 Inizia il terzo. Parte dalla prima posizione l’israeliano. 19.47 Questa la start list del terzo: ISR YAKOVLEV Mikhail GBR TURNBULL Hamish 19.46 Rudyk prova a passare all’esterno ma non riesce neppure ad affiancare l’australiano che avanza ai quarti di finale. 19.45 Partiti!! Inizia in testa l’australiano. 19.44 Questi i due contendenti del secondodegli: AUS RICHARDSON Matthew POL RUDYK Mateusz 19.43senza storia. Lavreysen lancia lunga la volata e batte con distacco il giapponese. 19.42 L’olandese partirà in testa in questa sfida. 19.41 Questa la prima batteria deglidi finale: NED LAVREYSEN Harrie JPN OBARA Yuta 19.40 È il momento deglidi finale. Chi vincerà avanzerà ai quarti mentre lo sconfitto passerà per i ripescaggi. 19.