Leonor di Spagna ha preso la patente! Eccola per la prima volta al volante per un giro di shopping con mamma sorella e nonna a Maiorca

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non si era mai vista, finora,dialdi un’auto. Per questo le foto che stanno circolando in queste ore sul web sono state una bella sorpresa. Nelle immagini è ritratta la principessa, 18 anni compiuti lo scorso ottobre, mentre guida tra le strade di. Accanto a lei non la guardia del corpo bensì tre passeggere speciali: la madre Letizia, laSofia e lapaterna Sofia.di: le prime foto alUn fuori programma che ha fatto piacere ai sudditi, felici e orgogliosi di vedere una futura regina mettersi alla prova. Nessun autista per lei ma solo la voglia di sedersi aldi un’auto. D’altronde lo sanno bene tutti i neo maggiorenni: poter guidare da soli dà un senso di libertà e autonomia infinita.