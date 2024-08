Le damine di compagnia di Repubblica | l' ultimo delirio su Giorgia Meloni e la figlia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024). Rubrica delle lettere curata da Francesco Merlo. Una poesia perscritta da “Marinangela Stocco de' Tor Pignattara”. Eccola qui: “Cara, mo' che so' chiuse le scole, noi donne che lavoramo nun sapemo come gestì le ragazzine. Tu il probblema l'hai risolto portandotela appresso pè la Cina, e pure pè Pariggi. Se te scappa un'artra gita, poi portatte pure mi fija?”. Risposta-commento di Francesco Merlo: “Lamonarchia britannica prevede le dame dipotrebbe introdurre ledi”. Ecco qui. Laporta suacon sé e a sinistra partono le battute. La “damina di”, la chiama Merlo. E poi le critiche ai privilegi della premier, che viaggia con la bambina mentre le altre donne non sanno “come gestì le ragazzine”.