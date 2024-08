Il decreto carceri è legge via libera definitivo Opposizione | Maggioranza accecata da foga punitiva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La Camera dei Deputati ha dato il viaalcon 153 voti a favore, 89 contrari e 1 astenuto. Il, già approvato dal Senato e non modificato dalla Camera, è stato convertito in. Durante l’esame finale alla Camera, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi per discutere le prossime azioni da intraprendere per affrontare l’emergenza carceraria, considerata dal governo una “priorità”. Al vertice hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario Alfredo Mantovani, i sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari e Andrea Delmastro, il viceministro Francesco Paolo Sisto e i presidenti delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera, Giulia Bongiorno e Ciro Maschio.