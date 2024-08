I soldi in arrivo Quasi 25 milioni per il maltempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Barbara Calderola "Senza copertura, saremmo stati rovinati". Antonio Fusè non ha dubbi, la sua Melzo ha pagato un conto durissimo al cambiamento climatico. "Abbiamo provato sulla nostra pelle di cosa stiamo parlando", dice il sindaco. Un anno dopo la grandinata, che devastò la città, il Comune si prepara a incassare idell’assicurazione. "Ci rimborseranno 1,8e altri 700mila se li accolleranno per opere che porteranno a termine in prima persona".che andranno a coprire gli anticipi messi sul piatto dalla Giunta per ripartire dopo il dramma. Fusè brinda all’accordo, che è stato recepito in aula con le variazioni di bilancio. Nel luglio 2023 la tromba d’aria devastò case, capannoni, oratori e una ventina di edifici pubblici fra scuole, piscina, cimitero, centro anziani, parchi, parcheggi, ospedale.