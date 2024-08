Ho compiuto peccato mortale? Sì | Ragioniera dello Stato Giorgetti fa a pezzi la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sul possibile tesoretto da 20 miliardi in arrivo dal miglioramento del gettito fiscale "aspettiamo quando finiranno tutte le autoliquidazioni e poi tiriamo le somme: come alle Olimpiadi, non è che uno che arriva a 100 metri dal traguardo e dice 'ho vinto'". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo, rispondendo a una domanda in conferenza stampa dopo il Cdm. "Aspettiamo la fine perché quello è il momento della verità, invito a valutare l'andamento delle entrate rispetto alle previsioni", osserva, sottolineando come ad oggi le previsioni del Mef, "contestate da tutte le parti, puntualmente tendono a verificarsi e questo vuol dire che le previsioni le facciamo in modo serio e responsabile".