Eleonora caduta fatale Il dolore degli amici | Salita sul monopattino perché stava bene

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una scarpa. Nel punto in cui nella notte tra domenica e lunedì si è verificato il terribile incidente indi Eleonara Paveri, a distanza di ore non ci sono fiori o bigliettini. Glidella 18enne che ha perso la vita non riescono neppure passare su quel marciapiede "maledetto". Sono sconvolti. Non pensavano che una divertente serata in piscina potesse finire nel modo peggiore. "Sono stato a casa di– ha raccontato un amico minorenne –. Poi insieme a Chiara hanno preso ilcon cui hanno fatto l’incidente. Dopo un po’ la sorella di Chiara mi ha chiamatonon le trovava più". Solo un giro, due curve a pochi metri da casa, quando tutti gliavevano lasciato la villa per raggiungere il centro Cazzamali dove si ritrovano.