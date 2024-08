Concorso al comune di Napoli Sorrentino | Necessaria proroga della scadenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 25 luglio è stato promulgato l’avviso per un nuovo bando dialdi. Questo bando diprevede, complessivamente, il reclutamento di centotrenta unità. La delibera di questo bando diè avvenuta il 19 luglio. Affinché ci si possa candidare al, si deve accedere al portale inPA, poi si clicca sul link per inviare la candidatura secondo il profilo professionale a cui si vuole concorrere, poi in seguito si accede con lo SPID e, ancora, si compilano i dati.