Azzurri battuti dall’Australia Quartetto ko ora è caccia al bronzo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La storia non si ripete. Non si sarà il bis d’oro per ildell’inseguimento: Ganna, Lamon, Milan e Consonni sono fuori dalla finale,da un’Australia strepitosa, che toglie aglianche il record del mondo stabilito proprio a Tokyo tre anni fa (3’40’’730 il nuovo limite, l’Italia chiude in 3’43’’205). Per il trenino tricolore c’è ancora chance di medaglia: oggi contro la Danimarca, battuta in semifinale dalla Gran Bretagna, glisi giocheranno il. Sognano invece le ragazze del: Paternoster, Consonni, Fidanza e Guazzini entrano in semifinale col quarto tempo e oggi se la vedranno con la fortissima Nuova Zelanda, mentre l’altra sfida per la finale è Stati Uniti-Gran Bretagna. In serata la sfida per l’oro.