Aurora Ramazzotti pronta a trasferirsi | ecco la nuova casa

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha ormai formato la suafamiglia al fianco di Goffredo Cerza. L’influencer adesso ha riscoperto la suavita da mamma e non ha occhi che per il suo Cesare, così come i due neo-nonni. Adesso che però il piccolo cresce la coppia ha deciso diin un appartamento più grande.vita peradesso che è diventata ormai da un anno mamma del piccolo Cesare. La sua routine è completamente cambiata, ma non può che essere più felice di così. Adesso però ha bisogno di nuovi spazi per crescere la sua famiglia ed è per questo che da qualche tempo a questa parte ha deciso di prendere in considerazione l’idea diin un nuovo appartamento.si trasferisce, foto Instagram – VelvetGossipLa storia d’amore trae Goffredo Cerza procede a gonfie vele.