Allarme per le creme solari PFAS-Free

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Recentemente, è emerso unriguardante leetichettate come. Nonostante siano commercializzate come alternative sicure allecontenenti sostanze chimiche perfluoroalchiliche (), nuove ricerche suggeriscono che potrebbero non essere così innocue come sembrano. Questo articolo esplorerà le problematiche legate alle, evidenziando le preoccupazioni degli esperti e le implicazioni per la salute pubblica. Cosa Sono i? Crediti:pik – VelvetMagIsono una vasta classe di composti chimici utilizzati in numerosi prodotti di consumo per le loro proprietà repellenti all’acqua e al grasso. Tuttavia, sono noti per essere persistenti nell’ambiente e per accumularsi nel corpo umano, causando vari problemi di salute, tra cui il cancro, disturbi ormonali e danni al sistema immunitario.