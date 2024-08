Agosto a San Salvi tra musica passeggiate e festa di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 72024- Chille de la balanza edvivono da molti anni una perfetta sintonia, con alcuni appuntamenti ormai felicemente consolidati. Nel luogo che per oltre un secolo ha imposto a migliaia di internati una solitudine infinita, la compagnia teatrale diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, già al suo arrivo 26 anni fa ha ‘inventato’ appuntamenti per favorire presenza e partecipazione di fiorentini e non solo. Innanzi tutto le“C’era una voltail manicomio”, evento cult di e con Claudio Ascoli e con Sissi Abbondanza. L’affascinante spettacolo, nato nel lontano 1999, ha superato 600 repliche con quasi 60.000 spettatori. Vanta il riconoscimento di Unesco e Consiglio d’Europa come Passeggiata patrimoniale.