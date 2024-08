Spaccate nei ristoranti di Bologna | in carcere un 30enne ecco come agiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - Si è chiuso il cerchio intorno all’autore di ben 9(probabilmente gliene verranno attribuite anche altre) in centro storico atra la fine di giugno e l’inizio di luglio. L’attività della Mobile, coordinata dal sostituto procuratore Tommaso Pierini, ha portato all’arresto di un trentenne bengalese senza fissa dimora e irregolare sul territorio. Il modus operandi del ladro era sempre lo stesso:a volto scoperto, utilizzando sassi o altri oggetti reperiti all’interno dei cantieri per sfondare le vetrine delle attività commerciali che aveva scelto di colpire. Fondamentali per gli investigatori della Mobile sono state le immagine delle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno dei locali oltre ai rilievi degli uomini della Scientifica intervenuti per i rilievi del caso.