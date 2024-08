Qui monza Pizzignacco firma Nesta abbraccia anche Sensi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Stefanoe Semueldopo Daniel Maldini e Omari Forson. In seguito agli arrivi dell’ex Milan (a titolo definitivo) e del duttile attaccante 20enne proveniente dal Mster United, i biancorossi accolgono altre due pedine.(nella foto) si allena da giorni con la squadra died è già sceso in campo nell’ultima amichevole pareggiata con il Sassuolo (2-2). Come per Maldini, si tratta di un ritorno: il regista (e fantasista) 29enne, due anni fa, aveva illuminato l’U-Power soprattutto tra settembre e novembre, prima della frattura del perone. Col, in quella stagione, 30 presenze, 3 gol, 2 assist e molte giocate “dispari“: prima in mediana al fianco di Rovella, poi tra le linee nel 3-4-2-1 di Palladino. Manca solo l’ufficialità, arrivata nel pomeriggio di ieri, invece, Semuel