Pnrr Meloni esulta ma c’è poco da stare allegri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 agosto 2024) “L’Italia è al primo posto in UE per numero di obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza () raggiunti e per importo complessivo ricevuto. Siamo stati i primi a richiedere il pagamento della quinta rata e siamo i primi ad aver richiesto il pagamento della sesta rata”., arriva la quinta rata e. Ma per M5S e Pd, tra tagli annunciati e Piano che procede a rilento, c’è benda gioirela premier Giorgiadopo che la Commissione europea di Ursula von der Leyen ha versato la quinta rata del Piano, per un valore di undici miliardi di euro, all’Italia. Come spiegano da Bruxelles, “il pagamento segue la valutazione positiva della Commissione, adottata formalmente lo scorso 2 luglio, connessa al conseguimento di 53 traguardi e obiettivi della quinta rata delitaliano”.