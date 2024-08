Parigi 2024 11 - Furlani e il salto nel futuro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) La medaglia è arrivata alla fine, quando qualcuno aveva smesso di crederci ed era pronto a chiudere a 30 la striscia di giorni consecutivi sul podio di un'Olimpiade estiva. No. Si va avanti e non solo per un dato statistico. Mattia, anni 19, romano è entrato nella storia con il bronzo nelin lungo che arriva a quarant'anni esatti da quello di Evangelisti a Los Angeles 1984. Unnel, il suo: ha appena iniziato e ci terrà compagnia a lungo, sarà a Los Angeles tra quattro anni (a proposito di ricorrenze) e poi chissà perché ha un talento purissimo che sta iniziando solo ora a svelarsi. Detentore del record del mondo Under 20, è salito sul podio con una prova solidissima e matura. Grazie a lui la striscia non si è interrotta.