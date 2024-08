Olimpiadi il programma di giornata | tre bergamaschi pedalano per l’oro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo la grandiosadi ieri, condita da due ori e un bronzo, proseguono le sfide per la conquista del metallo più prezioso nell’ultima settimana olimpica a Parigi 2024. Saranno ben tre iprotagonisti nel palinsesto giornaliero, tutti impegnati nella disciplina del ciclismo su pista. Ancora in corsa per, dopo la qualificazione di ieri, Simone Consonni, nell’inseguimento a squadre; il quartetto azzurro formato, oltre ragazzo di Brembate Sopra, da Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna, ha ottenuto il quarto posto nelle qualificazioni, l’ultimo slot valido per rimanere ancora in lizza per la riconferma del titolo conquistato a Tokyo. La sfida di oggi, martedì 6 agosto, inalle 19:14 sarà tutt’altro che semplice: davanti a loro l’Australia, la migliore nelle qualificazioni con un tempo di 3:42.958 contro il 3:44.351 degli azzurri.