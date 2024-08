Nel 2018 erano matricole universitarie ora trionfano alle Olimpiadi | l’amicizia tra Armand Duplantis e Sha’Carri Richardson

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “Il mio primo giorno di college”. Compagni di banco prima, superstar e campionioggi. Nelsiconosciuti alla Louisiana State University: sei anni più tardi,condividono i loro più grandi successi nello stesso stadio. Come ai tempi del college. Medaglia d’oro e record mondiale di salto con l’asta per lo svedese, medaglia d’argento nei 100m femminile per la velocista statunitense. “Penso che entrambi, sapevamo di essere capaci di questo genere di cose. Ma, sai, nello sport, non tutto va come pensi che vada. Sono così orgoglioso di lei: è una cosa così strana pensare a dove eravamo allora, non solo come atleti, anche come persone. E poi vedere dove siamo ora, è super speciale“, aveva dichiarato qualche mese faai microfoni di Olympics.com.