Mercato Roma Abraham e Bove possibili partenti | si cercano i sostituti

(Di martedì 6 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Lacontinua l'ultima fase della propria preparazione estiva, lavorando sui campi di St. George's Park in quel di Burton upon Trent, sede inglese che da due giorni sta ospitando i giallorossi nella loro tournée in terra britannica. Nella giornata di domani proprio all'interno del centro tecnico che ospita i capitolini si terrà la prima amichevole di questo tour inglese dei ragazzi di Daniele De Rossi, quando scenderanno in campo contro il Barnsley e non il Coventry City come inizialmente organizzato. I biancorossi sono una formazione di League One (terza serie d'Inghilterra) e si potrà seguire su Dazn a partire dalle 18, quando ci sarà il fischio d'inizio della partita.