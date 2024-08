LIVE Olimpiadi Parigi 2024 6 agosto in DIRETTA | Furlani splendido bronzo nel salto in lungo! Azzurre avanti 2-0 nel volley

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:03– Iniziato il terzo set del quarto di finale femminile tra Italia e Serbia. Lesono2-0. 22:00 CALCIO – Raddoppio del Brasile sulla Spagna. Gabi Portilho indirizza la semifinale femminile verso la direzione verdeoro. 21:58– 25-20 SECONDO SET ITALIA!che volano in vantaggio per 2 set a 0. 21:57 BEACH– Le australiane Mariafe/Clancy volano in semifinale dopo aver piegato in tre set le svizzere Esmee/Zoe. 21:55 PALLAMANO – Norvegia femminile già in fuga sul 12-5 nel quarto di finale contro il Brasile. 21:53 BASKET – Team USA che rifila la prima spallata al Brasile chiudendo il primo quarto in vantaggio 33-21. 21:51– Timeout Serbia chiamato sul 18-13 in favore delle italiane. 21:48– Italia in vantaggio per 15-11 sulla Serbia nel secondo set.di un parziale.