LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Furlani subito lunghissimo! Sito fuori in semifinale nei 400

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32: Il cinese Wang con 7.96 raggiunge la seconda piazza 20.30: Rogers torna in testa al martello con 74.47 20.28: Femke Bol al via della terza e ultimadei 400 ostacoli: 1 1549 YUKICH Alanah AUS 27 JAN 1998 55.11 55.11 34 2 1665 MO Jiadie CHN 6 JAN 2000 54.75 54.75 39 3 1879 KNIGHT Jessie GBR 15 JUN 1994 54.09 54.15 16 4 1645 SUTHERLAND Savannah CAN 7 AUG 2003 53.26 53.26 29 5 2068 SALMON Shiann JAM 31 MAR 1999 53.71 53.71 9 6 2170 BOL Femke NED 23 FEB 2000 50.95 50.95 1 7 2423 COCKRELL Anna USA 28 AUG 1997 52.64 52.64 6 8 2146 ENNADI Noura MAR 5 APR 1999 54.37 55.03 21 9 1569 COUCKUYT Paulien BEL 19 MAY 1997 54.47 54.90 2 20.27: Tentoglou raggiunge 8.27 ed è secondo, terzo Fincham-Dukes con 7.95 20.24: Kosonen con 74.04 sale al terzo posto 20.23: Si migliora di poco Sara Fantini che deve interrompere la sua azione e ripartire.