Juventus in pericolo | l’annuncio gela i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 agosto 2024) Lain: un annuncio chebianconeri che adesso sentono un poco la pressione. Cosa sta succedendo I convocati dell’amichevole contro il Brest hanno rivelato tutte le carte. Laha diversi elementi che non rientrano nei piani di Thiago Motta e, ovviamente, il nome che fa più rumore è quello di Federico Chiesa. Giuntoli (Lapresse) – Ilveggente.itL’esterno offensivo almeno 15 milioni di euro nelle casse li potrebbe portare, forse qualche milioncino in più, ma la Juve adesso sembra essere ancorata per gli altri innesti che servono alle decisioni di chi andrà via. Una situazione quindi che sembra essere abbastanza delicata, perché ci sono pure gli stipendi da pagare, e sono soldi importanti che ogni mese il club mette a bilancio. C’è un poco di timore? Secondo quanto scritto dal giornalista Fabio Ravezzani, c’è un