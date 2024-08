Il cuore di Jasmine Paolini | Quel teatro pieno a Bagni di Lucca mi ha emozionata

Leggi tutta la notizia su lanazione

6 agosto 2024 – Normalmente ci vogliono all'incirca 4 ore per smaltire l'adrenalina che entra in circolo nel nostro corpo dopo un'importante attività sportiva. Per smaltire l'adrenalina della vittoria di una finale olimpica, il coronamento di un sogno di una vita, potrebbero non bastarne 48. Jasmine Paolini ha scritto un pezzo di storia dello sport italiano insieme a Sara Errani, le prime due atlete italiane a salire sul gradino più alto del podio nella disciplina della racchetta ai giochi a Cinque Cerchi. Lo ha fatto lottando, come ha sempre fatto, scacciando i fantasmi di un campo che l'ha vista protagonista solo pochi mesi, quando ha raggiunto la finale di Rolland Garros sia in singolare che in doppio, uscendo sconfitta da entrambe.