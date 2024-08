House of the Dragon | rivelato quando finirà la serie e l’inizio delle riprese della terza

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 6 agosto 2024) In seguito all’inaspettata conclusioneseconda stagione diof the, moltissimi fan si sono iniziati a chiedereverrà rilasciata la. A risponderci è Ryan Condal, showrunner, che, oltre a rivelarci che dovremo attendere un po’ per la, annuncia che la quarta sarà l’ultima. La seconda stagione diof the, l’amatissimaambientata nello stesso mondo di Game of Thrones, creato da George R. R. Martin, è appena giunta alla conclusione. Durante una conferenza stampa, parlando del finale, Ryan Condal, showrunner, hadue importanti informazioni sul futuro. Infatti, lasarà composta da quattro stagioni e, quindi, siamo ufficialmente a metàstoria.