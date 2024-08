Episodio grave frutto di clima d’impunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Quello di via Pastor Bufalini è "l’ennesimo fatto preoccupante e di una gravità inaudita". Lo dice Amedeo Landino (foto), segretario del sindacato di polizia Siulp, commentando l’aggressione subita da due poliziotti da parte di tre ragazzine giovanissime, due delle quali minorenni. "Nel complimentarci con le colleghe e i colleghi per la professionalità nella gestione del complesso intervento – dice Landino –, non possiamo esimerci dal constatare che si tratta dell’ennesimo fatto preoccupante e di una gravità inaudita. Una banda di ragazzine, senza esitare un istante, si è scagliata contro i nostri colleghi. Tutto ciò è inaccettabile edi quotidiane vicende simili che vedono gli autori di tali condotte totalmente impuniti".