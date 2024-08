Dovevo partire per il safari dei sogni ma ho preso il Covid e ho scoperto di avere quattro tumori al cervello Se fossi salita su quell’aereo sarei morta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Tena Hughes, un’escursionista appassionata e sollevatrice di pesi di Phoenix, Arizona, stava per coronare il suo sogno di unin Uganda, un viaggio che rappresentava molto più di una semplice vacanza. Era un simbolo di rinascita dopo un matrimonio tossico, un’opportunità per ricominciare. Ma un tampone risultato positivo al-19 il giorno della partenza ha bruscamente interrotto i suoi piani. Quello che sembrava un evento sfortunato si è rivelato però un vero e proprio miracolo. Tena soffriva infatti da tempo di mal di testa debilitanti, attribuiti allo stress ma dopo il test, una visita medica ha rivelato una verità sconvolgente:al, uno dei quali grande come una pallina da golf.