Dove mangiare il cacciucco alla viareggina in Versilia la zuppa di pesce invernale che piace anche d' estate

(Di martedì 6 agosto 2024) Se sia nato prima l’uovo o la gallina, non è dato saperlo. Certo è che fra Viareggio e Livorno corre brodo (o brodetto se lo si guarda dcosta adriatica) infarcito di sempre meno minutaglie e sempre più pesci nobili. Nelle differenze le fanno ormai gli stomaci sempre più deboli dei commensali, con unamaggiormente votatadelicatezza sia nel gusto che nei colori, mettendo al bando lische e parti che rendano meno agevole la degustazione. Queste ultime saranno fondamentali nel realizzare il brodo, meno liquido rispettopreparazione livornese. Dopodiché le origini si perdono nel tempo, fin quando il pomodoro giunse nel porto labronico per mano degli ebrei sefarditi in fuga dSpagna di Ferdinando II d’Aragona e Isabella di Castiglia. Fu Cristoforo Colombo a portarlo dalle Americhe nella penisola iberica insieme a mais e patate, melanzane e peperoni.