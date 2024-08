Debora Caprioglio la rivelazione dell' attrice | Perché alle cene portavo la tata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)è più bella che mai che nel suo sorriso spontaneo e nella sua consapevolezza tiene insieme una storia dia tutto tondo. Protagonista al cinema, ha lavorato con i più grandi registi in Italia e all'estero. «Un inizio prorompente» lo definisce lei, diretta da una figura come Tinto Brass nel film Paprica del 1991 ma poi approdata al teatro in cui la dimensione del racconto converge maggiormente su una riflessione. Una maturità che consente alladi dare consigli ai giovani. Lo fa attraverso una chiacchierata con Libero, presentando la 23esima edizione del Villammare Festival Film&Friends, rassegna cinematografica che prende il nome dalla bellissima località in provincia di Salerno. Un rinnovato momento di incontro tra attori e spettatori nel quale l'veneziana dispensa consigli e racconti gradevoli. «Noi viviamo grazie al pubblico.