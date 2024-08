Dacia Maraini La cultura scende in piazza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) In paese la conoscono tutti. Si fermano a salutarla, la invitano al bar. L’hanno anche insignita della cittadinanza onoraria. "Non è stato immediato" raccontavain un ’intervista di qualche tempo fa a Sandra Petrignani. "È gente di montagna, bisogna conquistarne la fiducia un po’ per volta. Ma mi sono inserita bene, anche con iniziativeli che sono molto seguite". Letture di libri, il premio intitolato a Benedetto Croce che è nato qui, a Pescasseroli, nel 1866 e il festival letterario “Pescasseroli legge“ che quest’anno compie 6 anni, ed è pronto a prendere il via venerdì 9 agosto. "Sentire il respiro di unain ascolto, in un piccolo centro di montagna dà sicurezza e fiducia.