Caporalato | denunciato un imprenditore in provincia di Latina Multa da 53mila euro

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 5 agosto, i Carabinieri di Campoverde, Cisterna di, e Cori, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di, hanno condotto un’operazione mirata al contrasto dele dell’impiego irregolare di manodopera in agricoltura. Irregolarità Scoperte Un cittadino bangladese, classe 1995, residente a Roma e titolare di una ditta individuale ad Aprilia, è stato deferito in stato di libertà. Le violazioni contestate includono: Impiego di tre lavoratori extra-UE privi di permesso di soggiorno. Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Impiego di sei lavoratori in nero. Azioni Immediati L’ispezione ha portato al fotosegnalamento dei lavoratori irregolari e all’attivazione delle procedure di espulsione con la Questura di