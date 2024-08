Bill Gates e l’OMS non vogliono usare i militari per imporre il vaccino contro una prossima pandemia

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 2 agosto 2024 è stato pubblicato su Facebook un post secondo cui il co-fondatore di Microsoft e filantropoe l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrebbero invocato l’intervento deiperalla popolazione unin vista di una. Questo piano, secondo il post, coinvolgerebbe anche la NATO. L’autrice scrive che, «poiché sempre più persone si rifiutano di sottoporsi ai vaccini, le élite stanno lavorando su modi nuovi e autoritari per forzare la loro sfilza di nuovi farmaci iniettabili nei nostri corpi senza il nostro consenso». Si tratta di una notizia falsa. Il post riprende quanto scritto in un articolo pubblicato l’1 agosto su The People’s Voice, sito conosciuto in precedenza come NewsPunch, e noto per diffondere notizie false e prive di fondamento su diversi temi.