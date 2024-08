Biasin | Inter vorrebbe un attaccante bravo nell’1 vs 1 Uno status da accettare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Fabrizioha indicato il proprio punto di vista riguardo il futuro del reparto offensivo dell’. Vi sarebbe la volontà di procedere a un nuovo acquisto, ma c’è una situazione da risolvere. LA SITUAZIONE – L’non ha chiarito con certezza se e come vorràvenire nel reparto offensivo in questa finestra estiva di calciomercato. Il giornalista Fabriziovenuto ai microfoni di Radio Sportiva, si è così espresso sul punto: «L’è in fondo alla classifica per dribbling riusciti. L’anno scorso si è provato con Cuadrado e Buchanan nella testa di Inzaghi un giocatore del genere sarebbe importantissimo, in particolare in attacco. Il pensiero dell’allenatore c’è per quel tipo di giocatore. Bisogna vedere se ci saranno la testa e la volontà economica per puntare su quel tipo di giocatore».