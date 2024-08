Battiti Live brutte notizie per Ilary Blasi e Alvin | finale amarissimo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 6 agosto 2024) News tv. ”per– Ieri, lunedì 5 agosto 2024, è andata in onda l’ultima puntata di “”, lo show musicale estivo condotto da. Un evento canoro che ha visto avvicendarsi tanti gli artisti che hanno cantato la loro ultima hit estiva: da Emma ad Alessandra Amoroso, passando per i The Kolors. Laperò è stata amara per i due conduttori. Ecco perché ( dopo le foto) Leggi anche: “”, nuova gaffe per? Cos’è successo (VIDEO) Leggi anche: Amadeus sul Nove da settembre, c’è la data del suo debutto: il retroscena ”perGli ascolti di “” non sono andati un granché bene: l’ultima puntata è stata la meno seguita in assoluto.