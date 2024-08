Attrice derubata della borsa Con la carta fatti acquisti in un bar Io alla caccia del responsabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Empoli, 6 agosto 2024 – Potrebbe essere la sceneggiatura di un film, ma purtroppo quello che è successo all’Francesca Bertocchini, 34 anni, originaria di Ponsacco, non appartiene al mondofinzione, marealtà empolese. Venerdì sera l’artista è statasuamentre si trovava nei pressistazione ad attendere la sorella in arrivo con il treno da Roma. Insieme avevano programmato di andare a Montaione per assistere a uno spettacolo di flamenco. Il furto è stato rapido e la vittima non se n’è accorta subito. "Avevo parcheggiato intorno la piazza vicinostazione e appena mia sorella mi ha comunicato che stava arrivando sono scesa dall’auto – ricostruisce la giovane – Sono stata un paio di minuti fuori di fianco allo sportello con laappoggiata sul sedile del passeggero. Mia sorella è salita in auto e abbiamo raggiunto Montaione.