Abolito il redditometro resta l’accertamento sintetico Ma il governo lo consente solo su chi nasconde più di 70mila euro al fisco

(Di martedì 6 agosto 2024) Via il, sì almase la distanza tra le spese sostenute e il reddito dichiarato supera la bella cifra di. È questo il punto di caduta dello psicodramma iniziato a maggio quando il viceministro dell’Economia con delega alMaurizio Leo ha riattivato lo strumento contro cui il centrodestra si era sempre scagliato, salvo essere costretto a rimangiarsi tutto dopo 24 ore di attacchi da parte del resto della maggioranza e l‘intervento di Giorgia Meloni. Il decreto correttivo su adempimento collaborativo e concordato, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, elimina dalle norme suldatate 1973 la parte che consentiva di determinare i redditi presunti del contribuente – da confrontare poi con quelli dichiarati – anche sulla base di stime Istat e altri parametri non personalizzati.