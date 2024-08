A che ora Furlani oggi in tv | programma Olimpiadi tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Mattiasarà uno dei 12 protagonisti della finale maschile di salto in lungo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, inquesta sera sulla pedana dello Stade de France di Saint-Denis. A soli diciannove anni l’azzurro è pronto ad affrontare la gara più importante della carriera, dopo aver conquistato in stagione l’argento ai Mondiali Indoor di Glasgow e agli Europei di Roma. Favorito per la medaglia d’oro il fenomeno greco Miltiadis Tentoglou, che ha nelle gambe una misura superiore agli 8.50 metri ed è abituato a vincere le finali dei grandi eventi, mentre per i restanti gradini del podio si preannuncia una bagarre aperta a numerosi possibili pretendenti conche dovrà vedersela soprattutto con i giamaicani Carey McLeod e Wayne Pinnock, lo svizzero Simon Ehammer ed il croato Filip Pravdica.