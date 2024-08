Uno su quattro è tornato sui libri In Lombardia più esami di recupero Pure il Tenca li ha anticipati a luglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Uno studente su- o dovrà tornare - suiquesta estate per recuperare qualche lacuna prima di voltare pagina e passare all’anno successivo. I dati insono in linea con quelli degli anni scorsi: il 70,8% degli studenti delle superiori è stato ammesso “con formula piena“; il 22,8% ha il giudizio in sospeso e dovrà sostenere gli(c’è chi li ha già archiviati ae chi li farà a fine agosto); il 7% dovrà ripartire dal via. Rispetto alla media italiana, nelle scuole lombarde sono meno i promossi, ad aumentare sono soprattutto i debiti e si conta anche qualche bocciatura in più. A spiccare, a livello regionale, è il Trentino dove il 92,3% dei ragazzi è stato promosso senza pensieri. Tornando alla, analizzando gli esiti degli scrutini, non mancano le differenze tra i licei, gli istituti tecnici e gli indirizzi professionali.