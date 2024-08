Terni 27enne scoperto con 7 800 file pedopornografici | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Un, residente a, è statoper detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine è partita dal controllo in rete del Servizio centrale per la sicurezza cibernetica della Polizia che segnalava, nei primi mesi del 2024 e nel territorio umbro, il caricamento e la condivisione in rete dia contenuto pedopornografico. La fronte degli elementi emersi, la procura della Repubblica di Perugia ha disposto un decreto di perquisizione a carico dell'indagato. Perquisizione che, riferisce la Procura guidata da Raffaele Cantone, ha permesso di individuare in uno dei dispositivi in uso al7.800di immagini e video a carattere pedopornografico, collezionati e categorizzati all'interno di specifiche cartelle. Di conseguenza, l'uomo è statoin flagranza di reato. Il provvedimento è stato poi convalidato dal gip