Sport contributi a 626 ragazzi Assegnati alle famiglie oltre 80mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono 441 lemodenesi che riceveranno un contributo per sostenere la praticaiva dei propri figli, per un totale di 626 bambini edai 6 ai 16 anni. Si è conclusa, infatti la 14ª edizione del bando “So” promosso dal Comune di Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena, Coopanza 3.0 e Bper Banca, che ha assegnato complessivamente 80 mila 500per affermare il diritto allodi ragazze e, riconoscendo anche il valore generato drealtàive del territorio. "Loè essenziale per la vita di una comunità – commenta Andrea Bortolamasi, assessore allo– e il nostro impegno è quello di continuare a investire e a sostenere la praticaiva a partire dfasce più fragili della popolazione, affinché un numero sempre maggiore di persone possa seguire la disciplinaiva che amano.