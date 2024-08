Spal spunti dopo il test Identità da perfezionare aspettando nuovi innesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Chi avesse lasciato il "Paolo Mazza" all’intervallo dell’ultima amichevole dellacontro il Forlì, senza fermarsi a vedere il resto, si sarebbe fatto molte domande sotto i tigli di Corso Piave. Ma cosa sono andati a fare in montagna se non si vede nulla di ciò che Dossena chiede dall’inizio ai suoi giocatori (e pazienza che non saranno più di 4-5 di loro a sobbarcarsi le fatiche del campionato)? Pressing solo accennato e disorganizzato con zero recuperi, possesso modesto, giropalla lento e ritmo blando e privo di intensità, attacco all’area solo nel finale, e in compenso occasioni e calci d’angolo a profusione concessi a un avversario di serie D che conosce il fatto suo. D’accordo, altri saranno i titolari, ma un minimo si doveva pretendere anche dalla non-attuale. Poi, fortunatamente, c’è stata quella ripresa.