Si scatta un selfie cede la ringhiera e precipita nel vuoto Muore turista italiano a Bali

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pisa, 5 agosto 2024 – La voglia dirsi uncon la fidanzata in un luogo da sogno, la vecchiae luinelper 25 metri. E’ morto così Giancarlo Zicari, 49 anni, ingegnerein vacanza a. Il fatto, come riportano numerosi giornali del luogo, è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica. Zicari, nato a Matera e residente a Torino, aveva studiato e vissuto per anni a Pisa, dove attualmente risiede la famiglia. Noto ingegnere in ambito aerospaziale, lavorava per la Thales Alenia Space ma continuava ad avere legami con la Toscana. Nei mesi scorsi aveva anche partecipato ad alcuni convegni organizzati dalla Regione con l’Università di Pisa per parlare di transizione tecnologica. Si trovava in vacanza acon la fidanzata.