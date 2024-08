Santa Marinella incendio in un appartamento | a fuoco uno sgabuzzino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Unè divampato in undove, alle ore 9 di questa mattina, i Vigili deldi Civitavecchia della 17A con l’autoscala s17 sono intervenuti in via 4 Novembre, incrocio via San Gabriele. A bruciare era una lavatrice e in conseguenza anche la caldaia all’interno di unosito nel balcone dello stabile, al secondo piano. I pompieri giunti tempestivamente sul posto sono saltati all’interno del balcone cominciando subito l’opera di spegnimento. Le fiamme molto sviluppate hanno interessato la vasta tenda da sole del terrazzo e cominciato a lambire anche le finestre. La rapida operazione ha evitato che ilentrasse nell’intero. Non si sono registrati feriti: l’anziana signora residente è riuscita a lasciare autonomamente l’