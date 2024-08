Ronchi è morto il ragazzo di 24 anni travolto sul monopattino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Massa, 5 agosto 2024 – Era arrivato, trefa, pieno di speranze per avere un futuro di vita migliore, lontano dal Pakistan, ma i suoi sogni si sono spezzati alle ore 4,30 della notte tra venerdì e sabato scorso, a, mentre viaggiava a bordo di un. Abdullah Rana, 24, èa Cisanello di Pisa. Il suo corpo non ha retto alle ferite causate dall’urto contro un’auto, guidata da un trentenne. Ilera ospite del Centro di accoglienza ‘Opera Auxilium Fratrum’, una cooperativa sociale che si occupa di accogliere e integrare gli immigrati destinati al territorio. Per cause in corso di accertamento, quella notte Abdullah si trovava alla guida del suoquando, in via Verdi, l’auto del trentenne lo ha investito. Per il guidatore della macchina è scattata la denuncia per omicidio stradale.