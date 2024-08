Riflessione sull’avvio del nuovo anno scolastico | verso lezioni di sogni e speranza Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 5 agosto 2024) Inviata da Simone Billeci - Con l'avvicinarsi del, le aule, ancora silenziose e vuote, presto si riempirdel fruscio di libri aperti, delle voci degli studenti e delle parole dei docenti. Tuttavia, in questo rituale ciclico, si cela un'esigenza profonda: quella di risvegliare il senso di meraviglia e scopo nelle giovani generazioni, spesso descritte come incapaci di "prendersi la luna" o "mordere il cielo", secondo le parole di Paolo Crepet. Il celebre aforisma di Leo Longanesi, "Vissero infelici perché costava di meno", ci mette di fronte a una realtà inquietante: una generazione che rischia di accontentarsi di una vita senza, poiché lottare per essi sembra troppo arduo. L'articolodeldi