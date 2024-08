Parigi 2024 atletica | Battocletti quarta con record italiano Kenya vince ricorso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una stratosferica Nadiaconclude a testa altissima la finale dei 5000 m femminili alle Olimpiadi die sfiora medaglia di bronzo. Dopo l’arrivo con un comunque splendido quarto posto, l’azzurra guadagna una posizione grazie alla squalifica della keniana Faith Kipyegon per un’ostruzione a gara in corso. Sfuma dunque, almeno momentaneamente, l’uno-due Beatrice Chebet (oro in 14:28.56), argento alla campionessa olimpica di Tokyo Sifan Hassan. La campionessa europea invece firma il nuovoin 14:31.64. L’azzurra conduce per i primi 4000 euro con Grovdal, poi i primi allunghi in pista tra atlete keniane ed etiopi, dove c’è l’azione incriminata di Kipyegon, cui però viene restituito l’argento dopo il. Ora tocca alla Fidal, che si è già mossa per il contro-