Napoli altro che permanenza | cessione a sorpresa per un azzurro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Situazione ain casa: unche sembrava poter restare sembra invece avvicinarsi alla. Ilcontinua a proseguire il suo mercato in uscita, fatto di tanti esuberi da piazzare. Non solo: ci sono diversi calciatori che aspettavano la valutazione del nuovo allenatore Antonio Conte in ritiro per una valutazione definitiva sul loro futuro, con, quindi, anche possibilità dipiuttosto alte. Sembrava aver convinto tutti fra questi Walid Cheddira, punta marocchina acquistata nello scorso calciomercato dal Bari e subito girato in prestito al Frosinone. Dopo un campionato da 7 gol (fra cui proprio una doppietta al Maradona contro il), si pensava ad una suadopo un precampionato covincente.