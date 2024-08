LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Battocletti e Osakue per stupire! Debutta Filippo Tortu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata di gare dell’leggera alledi. E’ il giorno die Fausto Desalu ai Giochi di. La coppia di campioni olimpici in staffettaal primo turno dei 200. In gara anche Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Luca Sito nei 400. Daisynella finale del disco, la campionessa europea Nadianella finale dei 5000, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nella qualificazione dell’asta, Yassin Bouih e Osama Zoghlami al via nelle batterie dei 3000 siepi Sarà forse la competizione delle competizioni allo Stade de France. La rivoluzione dei 400 metri ostacoli passa attraverso il ritmo di Karsten Warholm, Rai Benjamin e Alison dos Santos, che insieme detengono ventotto delle migliori trenta prestazioni di sempre.