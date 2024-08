Libano situazione pronta a esplodere | quanti milioni hanno investito Ue e Italia per la pace

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lainè tesissima: il governono ha invitato a rimpatriare al più presto i circa 3.000 civili presenti sul posto e ha chiesto ai turisti che non si sono ancora messi in viaggio di cancellare le prenotazioni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto aglini di lasciare il Paese tramite aerei di linea, ma qualora gli aeroporti dovessero intasarsi ci sono due navi militari già presenti nelle acque al largo del. E una terza potrebbe aggiungersi. Ma sul territorio del Paese mediorientale rimangono oltre 1.000 militari impiegati nella missione Unifil, mentre altri 200 sono a Beirut per la missione Mibil. Le due missioni sono costate decine didi euro, ai quali si aggiunge la pioggia di soldi degli aiuti europei. Facciamo qualche conto.