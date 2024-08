Incidente in Molise | muore il dott Huscher ex primario dell’ospedale San Pio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto Cristiano, noto chirurgo oncologo, giàSan Pio di Benevento, a causa di un tragicoche si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada tra Pozzilli e Roccaravindola. Il medico, che attualmente prestava servizio all’ospedale di Vallo della Lucania, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della sua Mini Cooper ed è uscita fuori strada. L’non ha coinvolto altri veicoli e la sua auto è rimasta incastrata in una cunetta, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. I carabinieri sono immediatamente accorsi sul luogo, mentre l’ambulanza del 118 ha trasportato ilall’ospedale Veneziale di Isernia in codice rosso.