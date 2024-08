I look delle celeb in aeroporto da copiare nei prossimi mesi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Da Emily Ratajkowski a Heidi Klum, passando per Elle Fanning e Iris Law: iindossati dalleinsono da sempre fonte d’ispirazione per le tendenze di stagione. Emrata sceglie un outfit total black composto da canotta in maglia, pantaloni eleganti, cardigan legato in vita e un paio di mocassini. Heidi Klum è stata avvistata con un vestito lungo in raso, una giacca in pelle, un paio di zoccoli con tacco e una maxi borsa, mentre Elle Fanning ha catturato l’attenzione all’di Nizza con outfit formale ma vivace composto da: blazer, T-shirt, pantaloni ampi, pump e borsa. Nel video di Amica, gli outfit di ieri e oggi da replicare.